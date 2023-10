Guerre Israël-Hamas : la bande de Gaza, "une prison à ciel ouvert"

information fournie par France 24 • 10/10/2023 à 16:57

Le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant a annoncé lundi 9 octobre l'imposition d'un "siège complet" à la bande de Gaza, au troisième jour de l'offensive déclenchée contre Israël à partir de ce territoire palestinien par le mouvement islamiste Hamas. Quelque 2,3 millions de Palestiniens vivent dans la bande de Gaza, un territoire densément peuplé et éprouvé par la pauvreté, sous blocus israélien depuis 2007. Les explications de Sylvain Cypel, journaliste spécialiste d'Israël et Antoine Mariotti, journaliste et ancien correspondant de France 24 en Israël.