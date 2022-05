information fournie par France 24 • 06/05/2022 à 13:28

La guerre en Ukraine dure depuis plus de 70 jours, et l'usine d'Azovstal, en bordure de la ville portuaire de Marioupol, est devenue un des centres de la stratégie russe pour gagner la ville, et avancer dans l'est du pays. Les explications d'Elena Volochine, journaliste spécialiste de la Russie à France 24.