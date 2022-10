Guerre en Ukraine : "les Ukrainiens sont en train de gagner du terrain"

information fournie par France 24 • 05/10/2022 à 11:55

Mis en difficulté sur le front, les Russes perdent du terrain au profit des Ukrainiens qui continuent d’avancer et de libérer des villes dans les régions de Kharkiv et de Donetsk. Selon Christine Clément-Dugoin, chercheuse associée à la chaire "risques" du laboratoire de recherche IAE de Paris-Sorbonne Business School, invitée de France 24, "l’Ukraine a réussi à reprendre l’initiative et à impliquer et à imposer son propre rythme". Analyse.