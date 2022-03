Guerre en Ukraine : "Les Russes n'ont pas réussi à encercler la capitale ukrainienne"

information fournie par France 24 • 24/03/2022 à 15:07

Alors que l'invasion russe entre dans son deuxième mois, au moins quatre personnes sont mortes, dont deux enfants, et six autres ont été blessées dans des frappes russes sur la localité de Roubijné, près de Lougansk, dans l'Est de l'Ukraine, a-t-on appris jeudi 24 mars. Autour de Kiev, la capitale, les forces russes ont dû mal à gagner du terrain. Les explications de Gulliver Gragg, correspondant de France 24 en Ukraine,.