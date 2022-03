Guerre en Ukraine : les diamants russes échappent, pour le moment, aux sanctions

information fournie par France 24 • 30/03/2022 à 14:04

Malgré l'avancée des pourparlers de paix, les Etats-Unis et l'Europe affirment qu'ils pourraient adopter un 5e train de sanctions contre la Russie. Certains en Europe appellent à viser le secteur des diamants qui, pour l'instant, échappe à ces sanctions. La Russie est pourtant le premier producteur mondial de diamants et représente plus d'un tiers de l'approvisionnement mondial. A Anvers, capitale européenne des diamants, les professionnels du secteur redoutent des sanctions. Reportage d'Alix Le Bourdon.