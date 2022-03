information fournie par France 24 • 04/03/2022 à 11:31

Conséquence des sanctions internationales, la Russie est au bord du défaut de paiement. La monnaie russe, le rouble, continue sa chute. Il est en recul de plus de 20 %. La Russie fait face à un début de "panique bancaire" mais Moscou continue de vendre son pétrole et son gaz à des prix très élevés. Les cours du pétrole sont au plus haut depuis plus d’une décennie.