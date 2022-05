information fournie par France 24 • 03/05/2022 à 12:33

L'Ukraine est confrontée lundi dans l'est de son territoire à une lente progression des forces russes, en supériorité numérique et mieux dotées en armements lourds, au 68e jour d'une guerre un rien figée sur ses positions. L'armée russe grignote du terrain en cherchant à prendre en étau son adversaire depuis le nord et le sud, afin de compléter son emprise sur le bassin minier du Donbass.