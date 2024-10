information fournie par France 24 • 08/10/2024 à 11:48

L'armée ukrainienne a affirmé ce lundi 7 octobre avoir frappé pendant la nuit "le plus gros" terminal pétrolier de Crimée, péninsule ukrainienne annexée par Moscou en 2014, et un navire civil a été touché par un missile balistique russe dans le port d'Odessa, faisant un mort, selon Kiev. Signe de cette avancée, l'armée russe a annoncé lundi avoir capturé le village de Grodivka, localité située à une dizaine de kilomètres à l'est de Pokrovsk.