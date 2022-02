information fournie par France 24 • 25/02/2022 à 15:30

Emmanuel Macron a plaidé l'unité des Français face à l'invasion russe de l'Ukraine, unanimement condamnée par les candidats à six semaines du premier tour de la présidentielle, lors d'un message adressé aux parlementaires français. Il a également rencontré, plus tôt dans la journée, ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy et François Hollande, réaffirmant ainsi sa puissance politique et son rôle diplomatique fort sur la scène internationale. Les précisions des journalistes de France 24 en plateau et à l'Assemblée Nationale.