Guerre en Syrie : des drones kamikazes au service de Bachar al-Assad

information fournie par France 24 • 09/08/2024 à 13:03

Dans le nord-ouest de la Syrie, les forces du régime utilisent des drones kamikazes pour bombarder les dernières poches de contestations qui échappent encore au pouvoir de Bachar al-Assad. Pour la population, le danger qui vient du ciel est constant mais il est surtout de plus en plus difficilement détectable. Depuis le début de l’année, on dénombre plus d’une centaine de bombardements à l’aide de ces engins explosifs. Un reportage de notre correspondante dans la région Jenna Le Bras avec Moawia al-Atrash.