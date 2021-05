France 24 • 28/05/2021 à 11:30

Alors que l'épidémie de Covid-19 s'amenuise en Europe, l'Amérique Latine est au plus mal. Après plus d'un an de crise en Argentine, une majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté et les prix de la viande sont au plus haut. Reportage signé