Groupama Asset Management agit pour le « monde d'après » !

Boursorama • 15/10/2020 à 08:13

Pour contribuer à la relance en Europe et préparer le « monde d'après », Groupama Asset Management lance le fonds thématique G Fund New Deal Europe (LU0987164596 - part NC). Fong Sengsiry, gérante actions et Maya El Khoury, gérante crédit expliquent leur méthode pour cibler les valeurs européennes œuvrant à la sécurisation de la production ou à sa relocalisation, à la prévention et au traitement des maladies, et qui sont à la pointe des changements sociétaux et économiques en cours.