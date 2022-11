information fournie par France 24 • 04/11/2022 à 15:28

La grogne sociale monte partout en Europe. Elle est la conséquence de la flambée des prix de l’énergie et de l’alimentation, qui rogne le pouvoir d’achat des Européens. La France n’a plus le monopole des grandes grèves, celles-ci se déroulant désormais aussi en Allemagne, en Belgique, dans la péninsule ibérique et en Europe centrale.