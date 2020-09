France 24 • 01/09/2020 à 10:25

Après des semaines de tensions en mer Méditerranée, la Grèce et la Turquie ont multiplié les manœuvres militaires ces derniers jours. Les deux pays se disputent le partage des eaux, mais aussi - et surtout -, la recherche d'hydrocarbures. Face au risque d'escalade, l'Union européenne appelle Athènes et Ankara au dialogue.