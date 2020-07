Grand Corps Malade : "On vit dans une époque encore cruellement misogyne"

France 24 • 21/07/2020 à 13:43

Avec "Mesdames", Grand Corps Malade consacre un album entier aux femmes et leur rend un magnifique hommage. Il s'est nourri de collaborations avec des artistes connues comme Véronique Sanson, Camille Lellouche, Louane, Suzane, Laura Smet, ainsi qu'avec des jeunes femmes moins célèbres, comme Manon, une jeune slammeuse. Un album tout en émotions, qui oscille entre rire et larmes, porté par la poésie de Grand Corps Malade et le talent de ses invitées.