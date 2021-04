Géopolitique de l'eau : un enjeu stratégique des conflits modernes

France 24 • 14/04/2021 à 13:49

L'eau recouvre 72 % de la surface de la Terre. Et pourtant, il va en manquer demain. Depuis le début des temps, l'eau représente la source de la vie. Mais elle se fait rare dans certaines régions, et pourrait devenir source de conflits dans le futur. Franck Galland auteur de « Guerre et eau. L'eau enjeu stratégique des conflits modernes », revient sur l'influence de l'eau dans les conflits passés ainsi que son importance pour les années à venir.