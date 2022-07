Gentrification : quand les quartiers mutent

information fournie par France 24 • 04/07/2022 à 10:00

Avez-vous noté un changement dans votre quartier ? Des immeubles de plus en plus pimpants, des commerces plus éthiques ou plus chics, des loyers et des prix immobiliers qui augmentent ? Si oui, la "gentrification" frappe peut-être à votre porte. Ce mot a été inventé en 1963 pour décrire le développement urbain à Londres. Aujourd'hui, le phénomène s’observe dans le monde entier car les métropoles ne cessent de grossir : un terrien sur deux vit en ville et 68 % y vivront en 2050… La gentrification est-elle le signe d'un renouveau économique ou bien une machine à exclure les plus pauvres ?