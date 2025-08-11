Al Jazeera a annoncé la mort de cinq de ses journalistes dimanche lors d'une frappe israélienne dans la bande de Gaza, dont un reporter bien connu que l'armée israélienne a reconnu avoir ciblé, le qualifiant de "terroriste".
Gaza: cinq journalistes d'Al Jazeera tués dans une frappe israélienne
