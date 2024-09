Frappes israéliennes au Liban : la crainte des conflit généralisé

information fournie par France 24 • 24/09/2024 à 13:54

Au Liban, des dizaines de milliers de personnes ont fui les bombardements israéliens. Les frappes de lundi 23 septembre, d'une intensité sans précédent depuis le début des échanges de tirs à la frontière israélo-libanaise en octobre 2023, ont visé environ 1 600 cibles du Hezbollah, selon l'armée israélienne, dans le sud du Liban et la vallée de la Békaa, dans l'est. La communauté internationale craint un conflit généralisé. L'analyse d'Aurélie Daher, enseignante-chercheuse à Paris Dauphine et à Sciences Po Paris.