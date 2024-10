information fournie par France 24 • 04/10/2024 à 15:42

Le Sommet de la Francophonie est organisé en France pour la première fois depuis 33 ans, avec une cinquantaine de chefs d'Etat et de gouvernement attendus sur le thème "Créer, innover et entreprendre en français". Il a aussi été question de l'actualité. Le Liban, pilier de la francophonie, est aujourd'hui sous les bombardments israéliens. L'organisation internationale de la Francophonie fait appel aux libertés et au rétablissement de l'état de droit.