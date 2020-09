France 24 • 24/09/2020 à 11:38

François Combes, astrophysicienne de passion, vient de remporter la médaille d'or du CNRS, la plus prestigieuse distinction scientifique française pour ses travaux sur les galaxies et l'antimatière... Une sommité qui aime vulgariser son savoir pour passionner le plus grand nombre. Rencontre pour Paris Direct .