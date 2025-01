Franck Dubosc : "Avec "Un Ours dans le Jura", j'avais envie de faire un film de cinéma"

information fournie par France 24 • 10/01/2025 à 15:07

De ses sketches hilarants au côté d’Elie Semoun, à son personnage de Patrick Chirac dans la saga "Camping", Franck Dubosc a conquis le cœur des Français et les fait rire aux éclats. L'humoriste et comédien, est aussi réalisateur. Après "Tout le monde debout" et "Rumba, la vie", il sort son troisième long-métrage : "Un ours dans le jura", un thriller teinté d'humour noir, dans lequel il donne la réplique à Laure Calamy et Benoît Poelvoorde. Franck Dubosc est l'invité de Louise Dupont dans cette émission.