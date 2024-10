information fournie par France 24 • 04/10/2024 à 16:56

À l’occasion du Sommet de la Francophonie, le monde de la culture se met au diapason pour célébrer la vitalité de la langue française. Expositions, spectacles, rencontres et projections de films sont organisés à la Gaité Lyrique pour le Festival de la Francophonie. Pour en parler, Louise Dupont reçoit deux femmes qui ont en partage la culture et la langue de Molière : Sedef Ecer, écrivaine, scénariste et dramaturge franco-turque et Roukiata Ouedraogo, actrice et humoriste franco-burkinabée.