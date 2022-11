Fécondité en berne en Inde et en Chine : les femmes donnent la priorité à leur carrière

information fournie par France 24 • 18/11/2022 à 17:13

Dans cette édition "d'Actuelles", gros plan sur la fécondité et la famille. Depuis le 15 novembre 2022, la Terre compte 8 milliards d’êtres humains. Plus d’un quart d’entre eux vivent en Inde et ou Chine. Mais une révolution est en marche dans ces deux pays : les femmes refusent de sacrifier leur vie professionnelle et personnelle sur l’autel de la famille. Elles font de moins en moins d’enfants, au point que le seuil de renouvellement des générations n’est plus atteint.