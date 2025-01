Fawzia Koofi, l’ex "future première présidente" d’Afghanistan

information fournie par France 24 • 24/01/2025 à 17:18

Sous son foulard bleu et ses sourcils dessinés avec précision, Fawzia Koofi porte un regard acéré sur le régime taliban. L’ancienne députée, élue dans sa circonscription du Badakchan en 2005, était l’une des 25 % de femmes du Parlement, mais surtout la première à en être élue vice-présidente. En 2019 et en 2020, à Doha, au Qatar, elle a participé aux négociations avec les Taliban, qui promettaient qu’ils avaient changé et qu’ils garderaient aux femmes les droits qu’elles avaient conquis. Aujourd’hui, elle se reproche d’avoir cru à leur discours. "Ils ont dit qu'ils voulaient que les femmes aillent à l'université, qu'elles soient titulaires de doctorats, qu'elles deviennent Première ministre ou ministre, etc. Ils ont menti parce qu'ils voulaient que cet accord soit signé", regrette Fawzia Koofi.