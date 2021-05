Famine à Madagascar : 1,5 million de personnes ont besoin d'une aide d'urgence

France 24 • 15/05/2021 à 00:09

La famine resserre son emprise dans le sud de Madagascar et chaque jour met en péril de nouvelles vies: million et demi de Malgaches ont faim et parmi eux 14 000 sont particulièrement à risque, a mis en garde l'ONU. Plusieurs dizaines de personnes sont déjà mortes de faim. En cause, la sécheresse sans précédent qui s'est abattue sur le sud de l'île ces dernières années et a détruit la quasi-totalité des cultures. Les explications de notre correspondante Gaëlle Borgia s'est rendue dans la région d'Anosy, la plus durement frappée par la crise.