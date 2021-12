Face-à-face Biden-Poutine : un sommet virtuel en pleine escalade autour de l'Ukraine

information fournie par France 24 • 07/12/2021 à 15:39

Les deux présidents Joe Biden et Vladimir Poutine échangent lors d'un sommet virtuel pour tenter de calmer le jeu dans l'escalade des tensions avec l'Ukraine. Kiev s'inquiète des ambitions russes, Moscou aurait en effet déployé plus de 100 000 hommes à sa frontière, et Washington se dit prête à mettre en place des sanctions en cas de tentative d'invasion. Nicolas Tenzer, politologue et enseignant à Science Po, était l'invité de France 24 pour revenir sur les enjeux de cette rencontre.