Exposition : Picasso à l'heure de #MeToo

information fournie par France 24 • 09/06/2022 à 16:09

Alors que le mouvement féministe #metoo est toujours au cœur des débats de société, le rapport que Picasso entretenait avec les femmes est de plus en plus questionné. Quitte à parfois écorner le mythe ! Comme en ce moment au Musée Picasso avec une exposition signée de la très provocatrice Orlan, qui revisite à sa manière l’univers du peintre, dessinateur et sculpteur. Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche !", Louise Dupont reçoit Sophie Chauveau, autrice notamment de "Picasso, le Minotaure".