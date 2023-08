Evacuations des Français au Niger : le risque de rupture avec la France est-il réel ?

information fournie par France 24 • 01/08/2023 à 11:52

La France a décidé d'évacuer dès mardi ses ressortissants du Niger, "compte tenu de la situation à Niamey", a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Le Quai d'Orsay justifie cette décision par les "violences qui ont eu lieu contre notre ambassade avant-hier et la fermeture de l'espace aérien qui laisse nos compatriotes sans possibilité de quitter le pays par leurs propres moyens". Pour en savoir plus, FRANCE 24 reçoit Bruno Fuchs, député du Haut-Rhin et porte-parole du Modem, délégué général de l’Assemblée parlementaire de la francophonie.