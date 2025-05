information fournie par France 24 • 10/05/2025 à 14:37

Cette semaine dans Premières, rencontre à Paris avec l'écrivain israélien Etgar Keret qui publie "Correction automatique" (L'Olivier), son nouveau recueil de nouvelles traduites de l’hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech. Son humour et sa plume inimitable ont fait de lui l’un des auteurs israéliens les plus populaires de sa génération. Les 33 nouvelles de ce recueil prennent encore une autre dimension, alors que subsiste en Israël et dans le monde le traumatisme des massacres du 7 octobre 2023.