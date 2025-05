États-Unis : les enfants, cible juteuse des fabricants d’armes

information fournie par France 24 • 23/05/2025 à 10:20

Aux Etats-Unis, le port d'armes est un droit constitutionnel. Récemment, une Cour d'appel fédérale a annulé une interdiction pour les Américains âgés de 18 à 21 ans d'acheter des armes à feu. Elles sont pourtant la première cause de mortalité parmi les enfants et les adolescents dans le pays. Certains, encouragés par leurs parents, apprennent à tirer dès le plus jeune âge. D'autres font face à des conséquences tragiques. Reportage de nos confrères de France 2, Camille Guttin, Alice Sangouard et Thomas Donzel.