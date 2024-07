États-Unis, les déboires de Joe Biden : vers un nouveau candidat démocrate ?

information fournie par France 24 • 05/07/2024 à 17:16

Joe Biden est-il apte à présider l’Amérique ? La question, longtemps taboue, est désormais ouvertement débattue aux États-Unis. À quatre mois de l’élection présidentielle et alors que chaque parti s’apprête à investir son candidat, celui des démocrates inquiète. Et si pour battre Donald Trump, la seule issue possible était d’abandonner, tant qu’il est encore temps, le président sortant ? Notre invitée : Sonia Dridi, journaliste, correspondante aux États-Unis, auteure d'une biographie sur Joe Biden publiée aux éditions du Rocher.