information fournie par Boursorama • 05/10/2022 à 10:34

Empreinte carbone, enjeux sociaux, protection des données, qualité des produits : les défis sont nombreux pour rendre le secteur de la distribution plus responsable et vertueux. Les explications d'Eric Turjeman, directeur des Gestions Actions et Convertibles chez OFI AM.

Ça vaut le coup ! Une émission 100% dédiée à la finance durable.

