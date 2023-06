Erdogan réélu président en Turquie, la guerre des drones et des heurts meurtriers au Sénégal

information fournie par France 24 • 05/06/2023 à 15:02

Recep Tayyip Erdogan a été réélu président de la Turquie. Pour son rival Kemal Kilicdaroglu, il s'agit de "l'un des scrutins les plus injustes de l'histoire du pays". La guerre des drones s’intensifie entre l'Ukraine et la Russie et plusieurs appareils se sont abattus sur des immeubles à Moscou. La Communauté politique européenne s'est réunie en Moldavie contre la Russie. Au Sénégal, la condamnation d'Ousmane Sonko a provoqué des heurts meurtriers. Des forces armées ont été déployées dans Dakar.