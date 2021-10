Équateur : un "Toxic Tour" pour sensibiliser aux dégâts causés par la compagnie pétrolière Chevron

information fournie par France 24 • 11/10/2021 à 15:48

En Amazonie équatorienne, les victimes des déversements sauvages de pétrole ont décidé de convertir en tourisme le désastre environnemental dans lequel ils vivent depuis des décennies. Elles dénoncent ainsi ce scandale écologique en proposant une visite guidée à travers les torchères, les puits de pétrole et autres lieux contaminés. La province de Sucumbíos, située dans le nord-est du pays, est la plus polluée. Depuis 1972, la compagnie pétrolière américaine Chevron (ex-Texaco) a causé des dommages irréversibles pour la biodiversité et les communautés locales. Certains appellent cette région le "Tchernobyl de l'Amazonie". Reportage de notre correspondant Thomas Nicolon.