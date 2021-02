Environnement: l'Etat français condamné pour "inaction climatique"

France 24 • 04/02/2021 à 07:09

A la Une de la presse, ce jeudi 4 février, la désignation, hier, par le président de la République italienne, Sergio Mattarella, de l'ex- patron de la BCE Mario Draghi, pour former un gouvernement, après plus de deux semaines de crise politique. La mobilisation syndicale, aujourd'hui, en France, pour un «virage social». Un jugement «historique» pour la lutte contre le changement climatique. Et du rififi entre la chanteuse Rihanna et le gouvernement indien.