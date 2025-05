Entre malbouffe et sédentarité, les Émirats arabes unis confrontés au fléau de l'obésité

information fournie par France 24 • 29/05/2025 à 12:01

Derrière les gratte-ciels et les complexes touristiques luxueux des Émirats arabes unis, une crise sanitaire silencieuse se profile. Selon une étude publiée dans The Lancet, la prévalence du surpoids et de l'obésité chez les hommes adultes aux Émirats arabes unis est passée de 84 % en 2021 à une prévision alarmante de 94 % d'ici 2050, plaçant le pays parmi les plus touchés au monde. Cette épidémie est alimentée par des habitudes alimentaires déséquilibrées, une dépendance croissante aux livraisons à domicile et un mode de vie sédentaire. Les conséquences sont graves : diabète, hypertension, maladies cardiovasculaires. Les autorités émiraties tentent de réagir, notamment en ciblant les jeunes générations, mais la route est encore longue. Reportage.