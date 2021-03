Entre incertitudes et reprise économique, que nous réservent les marchés pour les prochains mois ?

Partenaire • 16/03/2021 à 10:54

À court terme, l'activité reste soumise à l'évolution des restrictions sanitaires et donc à celle de l'épidémie. Cette situation va probablement durer encore quelques mois. La vaccination des personnes les plus à risque devrait ensuite permettre une levée des mesures de restriction et une accélération de la croissance au second semestre. Pendant ce temps, l'enjeu principal reste la préservation des bilans des agents économiques privés, ce qui passe par une poursuite du soutien budgétaire et monétaire en 2021. Dans ce contexte, les actifs risqués devraient continuer à surperformer face aux actifs sans risque. Le resserrement déjà important des spreads sur les catégories les plus risquées de crédit devrait amener une performance proche du portage pour celles-ci tandis que la prime de risque des marchés actions reste élevée et devrait leur permettre d'offrir de bonnes performances. La remontée des taux longs pourrait s'accompagner d'une rotation vers les segments les plus cycliques. Retrouvez l'analyse de Julien-Pierre Nouen, Directeur des études économiques et de la gestion diversifiée chez Lazard Frères Gestion, dans cette courte vidéo.