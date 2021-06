France 24 • 18/06/2021 à 12:50

France 24 vous propose une exploration dans des lieux cachés italiens. Villages fantômes, manoirs abandonnés ou entrepôts désaffectés, ils sont devenus des terrains de jeu pour quelques photographes et passionnés. Une pratique à la limite de la légalité mais qui attire de plus en plus d'adeptes. #Italie #Urbex #Patrimoine