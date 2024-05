En Afrique du Sud, des élections législatives à haut risque pour l'ANC

information fournie par France 24 • 29/05/2024 à 12:43

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui compte sur un second mandat à l'issue des législatives de mercredi, annoncées comme les plus disputées des trente dernières années, a assuré n'avoir "aucun doute" sur une nouvelle victoire de son parti de l'ANC, au pouvoir depuis la fin de l'apartheid. En raison d'une désillusion croissante à l'égard de l'ANC, liée au chômage endémique, à la pauvreté, la corruption, aux pénuries d'eau et d'électricité, le parti dominant doit pourtant se préparer à "un résultat potentiellement inférieur à 50%". Les précisions de Caroline Dumay, correspondante de France 24 en Afrique du Sud.