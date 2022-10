information fournie par France 24 • 26/10/2022 à 14:22

Le temps d'un déjeuner à l'Elysée, mercredi 26 octobre, Olaf Scholz et Emmanuel Macron ambitionnent de "renforcer les coopérations franco-allemandes" et de répondre aux défis communs de "façon unie et solidaire". Une ambition qui masque mal les divergences parfois béantes entre les deux premières puissances européennes.