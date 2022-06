Emmanuel Macron condamné à se trouver des alliés: "On entre dans le bizarre"

information fournie par France 24 • 21/06/2022 à 08:01

A la Une de la presse, ce mardi 21 juin, l’après-législatives difficile pour Emmanuel Macron, condamné à se trouver des alliés pour gouverner. Les conseils suisses et belges sur l’art et la manière de pratiquer le compromis en politique. Une tribune demandant la démission immédiate de l’actuel secrétaire d’Etat aux solidarités Damien Abad, accusé d’agressions sexuelles par trois femmes. Et une réglementation sur «l’évacuation physiologique».