information fournie par France 24 • 11/10/2021 à 16:07

Avec "Troie" et "Icare", Malik Djoudi et Emily Loizeau signent leur retour post-confinement. Emily Loizeau propose "Icare" et ses magnifiques accords piano-guitare tandis que Malik Djoudi signe un album aux tonalités pop des années 70. Les deux artistes parlent des musiciens ou producteurs avec lesquels ils ont chacun collaboré et de leurs influences aux origines multiples.