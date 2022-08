Ekow Nimako, un sculpteur de Lego qui réinvente les héros et monuments de l'Histoire africaine

information fournie par France 24 • 31/08/2022 à 14:43

Une Mami Wata géante, une divinité trickster en forme d'araignée ou encore un royaume ghanéen en l'an 3020 : ces sculptures de l'artiste Ekow Nimako inventent l'histoire de l'Afrique en briques noires de Lego. Avec ses œuvres monumentales, ses statues de héros ou d'héroïnes et ses masques mystérieux, il veut parler aux enfants de leurs racines et de leur identité. Il espère un "avenir inclusif" reconnaissant l'histoire du racisme et le rôle de l'afrofuturisme pour permettre aux gens "d'envisager un monde meilleur".