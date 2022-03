information fournie par France 24 • 14/03/2022 à 19:48

RFI et France 24, qui ont déployé depuis le début du conflit des équipes éditoriales dans la région, proposent une émission spéciale pour faire le point sur la situation des réfugiés et les opérations de solidarité, avec des invités, des reportages et des interventions des envoyés spéciaux.