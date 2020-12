E. Macron positif au Covid-19 : Le Président a-t-il été imprudent ?

France 24 • 17/12/2020 à 18:04

Emmanuel Macron a été testé positif au Covid-19 après quelques légers symptômes et restera à l'isolement pendant 7 jours. Le Premier ministre est lui aussi confiné puisqu'il a été en contact avec le Président. Alors comment gérer un pays en étant confiné ? Le Président a-t-il été imprudent en organisant des déjeuners et des dîners ou ils étaient plus de 10 alors que le gouvernement a demandé aux français de ne pas être plus de 6 a table pour noël ? Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani en parlent avec leurs invités.