Du Mont Sinjar à l'Est de la France : le prix de l'exil pour les femmes yazidies

France 24 • 17/07/2020 à 17:46

Durant l'année 2019, une centaine de femmes yazidies accompagnées de leurs enfants sont arrivées en France par petits groupes afin d'y démarrer une nouvelle vie en sécurité. Dans leur pays d'origine, l'Irak ou la Syrie, les Yazidis ont été les proies de l'organisation de l'État islamique. Massacres, enlèvements, viols, esclavage sexuel... Comment se reconstruire après de tels traumatismes ? Comment réapprendre à vivre dans un pays qui n'est pas le sien et dont on ne parle pas la langue ? France 24 a suivi les premiers pas en France de ces femmes et de ces enfants qui reviennent de l'enfer.