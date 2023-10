Donald Trump en procès civil pour fraude à New York : l'ancien président "risque gros"

information fournie par France 24 • 02/10/2023 à 17:13

Donald Trump et son empire économique sont jugés à partir de lundi devant une juridiction civile à New York dans une affaire de fraude qui pourrait mettre à mal les activités de l'ancien président des Etats-Unis dans l'immobilier. Donald Trump, qui brigue l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024, est accusé d'avoir gonflé la valeur de ses actifs de plusieurs milliards de dollars afin d'obtenir de meilleures conditions de prêt et d'assurance.