information fournie par France 24 • 28/06/2024 à 13:36

Rendez-vous avec K-reen, Rudy & Jay des Poetic Lover, Axel Tony, Chakri et Mathieu, à l’occasion du festival "Do You remember", qui aura lieu à Taverny, dans le Val-d'Oise, les 5 et 6 juillet prochains. La programmation exceptionnelle de cet événement, principalement basée sur les tubes urbains des années 2000, donne la voix à nos invités pour parler du R&B, du zouk et du reggae de cette époque. Dans cet épisode, Pierpoljak et Daddy Nuttea offrent les vidéos surprises.