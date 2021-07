Dieuveil Malonga, génie des fourneaux et explorateur de la cuisine afro-fusion

France 24 • 06/07/2021 à 14:49

Sa cuisine marie produits locaux et techniques d'ailleurs, et inversement. Avec son restaurant gastronomique, le "Meza Malonga" à Kigali, Dieuveil Malonga a voulu créer un lieu qui "participe à la popularisation de la cuisine du continent sur ses terres". Il nous parle de sa façon de sublimer l'authentique de la gastronomie du continent, du laboratoire de saveurs et d'épices qu'il a créé au Rwanda et de son "African Taste Tour", un road-trip culinaire qu'il l'a mené dans 38 pays d'Afrique.